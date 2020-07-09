المؤبد لـ3 متهمين بقتل مواطن وسرقة سيارته فى الوايلي

كتب عبد الله محمود

عاقبت محكمة جنايت القاهرة 3 متهمين بقتل مواطن وسرقة سيارته بالإكراه بمنطقة الوايلي بالسجن المؤبد.

وذكر قرار إحالة المتهمين والصادر من النيابة العامة أن كلا من "إ.م.ا "عاطل و"ر. ر.ج" مسجل خطر و"ط.ج" عاطل قتلوا المجنى عليه، وسرقوا سيارته ومنقولاته، بأن هجموا عليه حال استقلاله سيارته واشهروا في وجهه أسلحة نارية، لارغامه علي تركها، وتمكنوا من سرقتها، واصابته بجرح طعني في الرقبة، وكدمات في أماكن مختلفة من جسده، وجرح في ذراعه.

وكشف تقرير الطب الشرعي عن أن المجني عليه توفي نتيجة جرح طعني في الرقبة، أسفر عن تهتك الشرايين.

وتلقى قسم شرطة الوايلي، بلاغا بمقتل أحد الأشخاص نتيجة طعنه في رقبته، وبانتقال رجال المباحث وعمل التحريات تبين سرقة سيارة المجني عليه، وأنها سبب قتله.

رجال المباحث توصلوا إلي هوية المتهمين الثلاثة وألقوا القبض عليهم أثناء هروبهم إلي محافظة الإسكندرية ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه ، وارتكاب حوادث سرقة ، وارشدوا عن السيارة المسروقة وانفاقهم المبلغ المستولي عليه فى شراء متطلباتهم الشخصية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة ، إخطار النيابة العامة ، التى تولت التحقيق ، أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات ، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات ، عقب انتهاء التحقيق معهم ، والتى عاقبتهم بالسجن المؤبد .