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الكرملين: روسيا لا تعتزم إجراء محادثات مع السعودية قبيل اجتماع لجنة مراقبة أوبك+

الخميس، 09 يوليه 2020 12:36 م
الكرملين: روسيا لا تعتزم إجراء محادثات مع السعودية قبيل اجتماع لجنة مراقبة أوبك+ اوبك - صورة أرشيفية
رويترز

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قال الكرملين اليوم الخميس، إن روسيا لا تعتزم حاليا إجراء محادثات مع السعودية قبيل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ المقرر عقده الأسبوع القادم.

وكان قد قال الكرملين، إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك على اتصال مستمر مع وزراء بقية دول أوبك+، لكنه لم يؤكد موعد اجتماع مرتقب لمناقشة تخفيضات إنتاج النفط.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يعتزم التحدث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب أو رؤساء دول آخرين بشأن الأمر لكنه أشار إلى استقرار أسواق النفط في الأسابيع الأخيرة.


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اوبك

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