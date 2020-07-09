اليوم السابع
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العلاج بالخلايا الجذعية قد يحسن الحالات الحرجة لكورونا.. اعرف التفاصيل

الخميس، 09 يوليه 2020 07:00 م
العلاج بالخلايا الجذعية قد يحسن الحالات الحرجة لكورونا.. اعرف التفاصيل العلاج باستخدام الخلايا الجذعية
كتبت إيناس البنا

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أثبت دراسة أن العلاج الخلوي الذي تم اختباره على 13 مريضاً وضعوا على تهوية ميكانيكية، فعال للتحسين السريري للحالات الحرجة من COVID-19.ووفقا للدراسة ، المنشورة في مجلة The Lancet's EClinical Medicine ، أثبت العلاج المتقدم أنه يخفض من معدلات وفيات المرضى الحرجين المصابين بفيروس كورونا من 85٪ إلى 15٪، حيث شاركت فى الدراسة 6  جامعات إسبانية و 6  مستشفيات .
 
العلاج بالخلايا الجذعية
العلاج بالخلايا الجذعية
بدأ الفريق الطبى ، بحثه حول استخدام العلاج الخلوي في جامعة ميغيل هيرنانديز الإسبانية UMH ، وبعد ذلك ، في المستشفى الجامعي الوطني بسنغافورة خلال الوباء الآسيوي لـ SARS-1 في عام 2003 ، حيث لاحظ التسلل الرئوي المكثف في خزعات هؤلاء المرضى. 
 
على عكس SARS-1 ، تظهر العدوى السريرية في عدوى فيروس التاجي كورونا،  انخفاضًا في الجهاز المناعي (قلة اللمفاويات) ، واستجابة التهابية شديدة على نطاق واسع ، وتلف الأنسجة ، وفرط تخثر الدم ، والضيق الرئوي الشديد الذي يتطلب القبول في وحدة العناية المركزة .
 
ويعتمد هذا العلاج المتقدم على الخلايا الجذعية ذات الخصائص التجديدية والمضادة للالتهابات والمنظمة، وهو أول علاج خلوي لـ COVID-19 تم تطويره وإنتاجه بالكامل في إسبانيا. 
 
 
خلال الدراسة التجريبية ، تم علاج مرضى الفيروس التاجي الحرج الذين لم يستجيبوا للعلاج الخلوي التقليدي ، بجرعات مليون خلية لكل كيلوجرام من الوزن ، في جرعة واحدة أو عدة جرعات، وقورنت نتائج استخدامه في مرضى الفيروسات التاجية المعترف بها في وحدات العناية المركزة مع التطور السريري ووفيات حالات مماثلة.
 

العلاج بالخلايا الجذعية قلل من الوفيات 

 
وفقًا للنتائج التي تم الحصول عليها ، لا يسبب العلاج الخلوي الجديد ردود فعل سلبية ، ولكنه ينطوي على تحسن سريري وإشعاعي شامل، وقد انخفض معدل وفيات المرضى من 70-85٪ إلى 15٪ (مريضان)، وتم نزع أنبوب غالبية الأشخاص الذين عولجوا بالعلاج الخلوي خلال فترة جمع البيانات، فيما  انخفضت علامات الالتهاب، والتخثر وتلف الأنسجة، علاوة على ذلك ، تم التحقق من أن الدواء لم يقلل من عدد الخلايا الليمفاوية.
 
 تظهر النتائج أن العلاج الجديد يزيد من وجود الخلايا الليمفاوية التائية (التي تهاجم الفيروس مباشرة) والخلايا الليمفاوية ب (التي تقوم بتوليف الأجسام المضادة).
 
 

العلاج بالخلايا الجذعية

العلاج الخلوى لمرضى كورونا

الحالات الحرجة لكورونا

الخلايا الليمفاوية التائية

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