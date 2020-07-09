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العراق يرفع قيود السفر عن مواطنيه شرط الالتزام بالحجر المنزلى 14 يوما عند العودة

الخميس، 09 يوليه 2020 10:43 م
العراق يرفع قيود السفر عن مواطنيه شرط الالتزام بالحجر المنزلى 14 يوما عند العودة مطار بغداد
كتب رامى محيى الدين

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ذكرت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها ان العراق رفع قيود السفر عن مواطنيه شرط الالتزام عند العودة بالحجر المنزلي 14 يوما.

 

أعلنت وزارة الصحة فى العراق، اليوم الخميس عن تسجيل 103 وفيات و2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحة أنه تم فحص 11809 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 649036.

 

وأوضحت وزارة الصحة العراقية وفق بيان نشرته على "فيس بوك"، أن مجموع الاصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 69612 حالة، وفيما تم تسجيل 39502 حالة شفاء من الفيروس، ووصل أعداد الوفيات إلى 2882.

 

 


العراق

الحجر المنزلى

قيود السفرفى العراق

كورونا

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