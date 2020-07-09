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العثور على عمدة "سيول" ميتا بعد يوم من اختفائه.. وتقارير: متورط فى قضية تحرش

الخميس، 09 يوليه 2020 06:54 م
العثور على عمدة "سيول" ميتا بعد يوم من اختفائه.. وتقارير: متورط فى قضية تحرش عمدة سيول
كتبت رباب فتحى

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عُثر على عمدة سيول "ميتا" يوم الجمعة بتوقيت كوريا الجنوبية بعد أن أبلغت ابنته أنه فقد في اليوم السابق، وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن وكالة شرطة العاصمة سيول عثرت على جثته في جبل بوجاك في شمال سيول، بالقرب من المكان الذي تم فيه الكشف عن إشارة هاتفه آخر مرة خلال عملية بحث في وقت متأخر من الليل.

واتصلت ابنته بالشرطة بعد ظهر الخميس، وقالت إن والدها ترك رسالة "شبيهة" قبل مغادرته منزله قبل 4-5 ساعات.

وقالت تقارير تليفزيونية فى كوريا الجنوبية إن إحدى الموظفات التى تعمل مع بارك قدمت شكوى للشرطة مساء الأربعاء بسبب تحرش جنسي مزعوم.

وقالت صاحبة الشكوى ، المعروفة فقط باسم السيدة "A" في تقرير لشبكة تليفزيون SBS الإخبارية ، إن المضايقة بدأت عندما بدأت العمل هناك في عام 2017.

يُزعم أن بارك أرسل "صور شخصية" عبر رسالة نصية إلى السكرتيرة بالإضافة إلى الانخراط في اتصال جسدي غير مرغوب فيه، وبحسب ما ورد أبلغت السيدة "A" الشرطة بأن هناك ضحايا آخرين للتحرش الجنسي من قبل رئيس البلدية.

وقالت كل من وكالة شرطة سيول الحضرية ومكتب بارك أنهم لا يستطيعون تأكيد تقارير التحرش.


عمدة سيول

كوريا الجنوبية

سيول

التحرش

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