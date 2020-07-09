العثور على أشلاء جثة شخص بأبو قرقاص فى المنيا بعد تغيبه 5 أيام عن منزله

المنيا-حسن عبد الغفار

تكثف الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث أبو قرقاص جنوب المنيا، جهودها لكشف غموض حادث العثور على أشلاء جثة رجل، وذلك عقب مرور 5 أيام على تغيبه.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، بلاغا من مأمور مركز شرطة أبو قرقاص، بالعثور على جثة لرجل على حافة ترعة سري باشا.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وتبيّن أن الجثة لشخص يُدعى "ج.ح" مقيم ابوقرقاص، وأنه متغيب عن المنزل قبل 5 أيام.

وأوضحت التحريات، أن الجثة عبارة عن أشلاء، قدم، وذراع، وأعضاء، وأن المجني عليه قبل خمسة أيام خرج من منزله متوجهًا إلى واجب عزاء داخل إحدى القرى المجاورة، مستقلا سيارته الخاصة به، ولم يعد إلى المنزل.

تحرر محضر بالواقعة، وجرى تشكيل بحث جنائي للتحري حول الواقعة ومعرفة ظروفها وملابساتها، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.‎