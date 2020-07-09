الصحة المغربية تسجل 308 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

كتب: أحمد جمعة

كشفت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 308 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 15079 حالة في المغرب.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 820185 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وأفادت المعطيات الرسمية لوزارة الصحة المغربية بأن الفترة نفسها لم تعرف أية حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات في 242 حالة.

وتم التأكد من 131 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 11447 حالة.

وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.