الصحة العراقية تعلن تسجيل 2170 إصابة جديدة بكورونا و103 حالات وفاة

كتب ـ أحمد جمعة

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1623 حالة شفاء جديدة، وتسجيل 103 حالا وفاة فى البلاد، وأشارت الوزارة إلى أن مجموع الإصابات فى العراق وصل إلى 69612، ومجموع حالات الشفاء 39502، موضحة أن عدد الذين يتلقون العلاج يقدر بـ 27228، لافتة إلى أن 415 حالة ترقد فى العناية المركزة، ومجموع الوفيات ارتفع إلى 2882 حالة وفاة منذ تفشى الوباء.

كانت خلية الأزمة الصحية فى ديالى بالعراق قد أعلنت اليوم الخميس، تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأضافت الخلية -وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- أنه تم تسجيل 74 حالة شفاء ليصبح عدد حالات المتعافين 1061 حالة، موضحا أنه لم يتم تسجيل حالة وفاة جديدة.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر طبي بتسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا في ناحية جلولاء بمحافظة ديالى بينها إصابتان لملاكات خط الصد الأول.