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السعودية تعلن خطط تأمين موسم الحج لمنع انتشار عدوى كورونا

الخميس، 09 يوليه 2020 08:18 ص
السعودية تعلن خطط تأمين موسم الحج لمنع انتشار عدوى كورونا الكعبة المشرفة
إيمان حنا

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ترأس مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج بالسعودية الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي الاجتماع المشترك للجهات الحكومية المدنية والعسكرية المشاركة في حج هذا العام والذي عقد فى جدة لمناقشة التفاصيل التنفيذية للخطط الأمنية والمرورية والمشاة، وخطط تقديم الخدمات بكل أشكالها ، والتي تنطلق من مشروع التنظيم الشامل لحج هذا العام 1441هـ وفق صحيفة الرياض.

وأكد مدير الأمن العام أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للتعاون المشترك بين مختلف القطاعات الحكومية المشاركة في حج هذا العام ، وبداية للقاءات واجتماعات قادمة واقامة ورش عمل ولجان فرعية من جميع الجهات الحكومية ذات الاختصاص .

وقال إن حج هذا العام وعلى الرغم من خصوصيته التي راعت اشتراطات الصحة والسلامة لضيوف الرحمن والتدابير الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا فإنه يأتي امتداد لما تبذله حكومتنا الرشيدة لخدمة شعائر الإسلام.

وعقب ذلك تم استعراض مجمل الخطط الأمنية والتنظيمية وخطط الخدمات التي ستقدم لضيوف الرحمن وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات الهامة التي تكفل بإذن الله توفير أقصى وأفضل مقومات السلامة والأمان لحجاج بيت الله الحرام.


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السعودية

خطط تأمين الحجاج

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