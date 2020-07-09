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السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بترويج المخدرات

الخميس، 09 يوليه 2020 07:40 م
السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بترويج المخدرات محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد على، بمعاقبة متهمين بترويج مخدر الهيروين بالدرب الأحمر، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه.

 

 
صدر القرار برئاسة المستشار محمد على، وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة  أحمد، وحاتم  راشد ، وأمانة سر علاء حمزة وإسلام عاشور.
 
 
وأسندت النيابة للمتهمين " سيد.س"، نجار، و " محمد.س"، ميكانيكى، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار والكسب غير المشروع منه.
 
 
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
 
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
 
 
 
 

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