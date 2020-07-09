الزراعة: ارتفاع صادرات الثوم والباذنجان لــ30766 طن

كتب عز النوبى

كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، عن ارتفاع صادرات الثوم والباذنجان لـ 30 ألف و766طن ـ منها الثوم 29 ألف و947 طن ، وصادرات الباذنجان 819 طن ، منذ بدء موسم التصدير وحتى آخر الشهر الماضى، وسط متابعة لجميع الشحنات المصدرة من الخضروات والتى تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والدولية، وجارى الشحن والتصدير.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة، تشهد تدفق ملحوظ لجميع الأسواق العالمية، مضيفا أن جميع الشحنات التى تصدّرها مصر إلى أى دولة تكون من خلال شهادة زراعية صادرة من الحجر الزراعى مدوّن عليها اسم الدولة "بلد المنشأ "، وهى غير قابلة للتزوير، مكتوب بها بلد المنشأ " جمهورية مصر العربية "، والدولة المستقبلة للمنتج.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى المصرى، أن منتجات مصر الزراعية ذات جودة عالية حيث تصدر مصر أكثر من 5 ملايين طن منتجات زراعية لكل دول العالم سنوياً، أذ لم تتوقف مصر عن التصدير رغم أزمة كورونا ، موضحا أن الدول العالمية الكبرى تستورد منتجات زراعية من مصر، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى وروسيا ونيوزيلندا وأستراليا وغيرها.

وتؤكد وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، أن المنتجات الزراعية المصرية تغزو حاليا معظم دول العالم بما فى ذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية التى تضع مواصفات فنية قاسية على واردتها من السلع الغذائية ، موضحة أن مصر لا تسمح بتصدير أى سلع غذائية غير جيدة أو لا تتوافر فيها المواصفات الفنية التى تضعها الدول المستوردة وذلك حفاظا على سمعة السلع المصرية فى الأسواق العالمية.