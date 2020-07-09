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الرى: ما زالت هناك نقاط خلافية وجوهرية فى مفاوضات سد النهضة

الخميس، 09 يوليه 2020 07:56 م
الرى: ما زالت هناك نقاط خلافية وجوهرية فى مفاوضات سد النهضة سد النهضة
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال المهندس محمد السباعى المتحدث باسم وزارة الرى، إنه ما زالت هناك نقاط خلافية وجوهرية في مفاوضات سد النهضة، على الرغم من الأيام التي تم فيها التفاوض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى مصطفى بكرى، أن أبرز النقاط الخلافية تنقسم لقسمين، المسار الفني أحدهم يخص الجانب المصرى، وأخر الجانب السودانى، موضحاً أنه لم يتم الاتفاق في آلية التعامل مع فترات الجفاف والجفاف الممتد، أما الجزء الأخر من الخلافات متعلق بالمسار القانوني.   

يذكر أنه انتهت منذ قليل، المحادثات الخاصة بسد النهضة الاثيوبي والمستمرة لليوم السابع على التوالى برعاية الإتحاد الإفريقى وبحضور الوزراء من الدول الثلاث وممثلى الدول والمراقبين، والتى تهدف الى التباحث حول إتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وبدأ الوزراء الإجتماع اليوم 9 يوليو بإستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتى عُقدت يوم الثلاثاء 7 يوليو والتى كانت تهدف الى محاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية فى كلا المسارين.

كما استعرض الوزراء الخطاب الوارد من جنوب إفريقيا والذى يطالب الدول الثلاثة بإعداد تقرير منفصل لكل دولة على حده عن تقدم المفاوضات حتى الآن يُرفق مع تقرير سرد للوقائع (Factual Report) تقوم بإعداده دولة جنوب إفريقيا، على أن يتم تقديم التقرير النهائي يوم 13 يوليو الى جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الافريقى.

هذا وتجدر الإشارة الى أنه حتى الآن لم يتحقق ثمة أى توافق بين الدول الثلاثة في أى من النقاط الفنية أو القانونية حيث إستمرت الخلافات بين الدول الثلاث.

توافق الوزراء على قيام كل دولة بإرسال تقريرها اليوم الى جنوب إفريقيا مع استمرار المناقشات على المستويين الفنى والقانونى حتى يوم 13 يوليو 2020، على أن يتم غداً الجمعه 10 يوليو عقد إجتماعات للجان الفنية والقانونية مره أخرى ويُعقد السبت 11 يوليو إجتماعات لكل دولة على حده مع المراقبين بينما يُعقد يوم الأحد 12 يوليو إجتماعات للساده الوزراء.

 


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سد النهضه

مسار قانونى

مسار فنى

الاتحاد الافريقى

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