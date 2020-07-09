اليوم السابع
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الدولار يتراجع مع تصدر اليوان معاملات المخاطرة

الخميس، 09 يوليه 2020 08:46 ص
الدولار يتراجع مع تصدر اليوان معاملات المخاطرة الدولار الأمريكى
رويترز

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تراجع الدولار مقابل معظم العملات اليوم الخميس حيث قلصت موجة ارتفاع على أصول أعلى مخاطرة مثل الأسهم العالمية والسلع الأولية الطلب على الملاذ الآمن في العملة الأمريكية.

وصعد اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل الدولار مواصلا مكاسبه التي حققها في الآونة الأخيرة حيث عزز مستثمرون من كافة القطاعات مراكزهم في الأسهم الصينية بفعل مؤشرات متنامية على انتعاش في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

وقد تُبقي المخاوف المستمرة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا تداول بعض العملات في نطاق محدود، لكن خسائر الدولار تزيد تدريجيا حيث تميل المعنويات لرهانات أعلى مخاطرة بفضل النمو الاقتصادي في الأمد الطويل.

وانخفض الدولار مقابل اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1365 دولار مسجلا أدنى مستوى في شهر.

وتراجع الدولار مقابل الجنيه الاسترليني إلى أقل مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.2637 دولار.

وزاد الاسترليني مقابل اليورو إلى 89.97 بنس.

ونزل الدولار مقابل الفرنك السويسري إلى أقل مستوى في أربعة شهور عند 0.9365 فرنك.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار مقابل الين وسجل 107.27 ين.

وتراجع اليوان في المعاملات المحلية عن مستوى السبعة يوانات الذي يحظى بمتابعة وثيقة وسجل أعلى مستوى في أربعة أشهر تقريبا عند 6.9820 يوان مقابل الدولار.

وارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى في شهر وجرى تداوله مقابل 0.695 دولار أمريكي.

 


الدولار

الجنيه الاسترليني

اليورو

الفرنك السويسري

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