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الداخلية تزيل تعديات أملاك الدولة والزراعات

الخميس، 09 يوليه 2020 07:00 ص
الداخلية تزيل تعديات أملاك الدولة والزراعات إزالة التعديات
كتب محمود عبد الراضى

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات توجيه حملات مكبرة لتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لإستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لإرتكاب تلك المخالفات .

 

ووجهت أجهزة الوزارة حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.

 

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.


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