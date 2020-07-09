"الداخلية العراقية": نعمل على إلقاء القبض على قتلة هشام الهاشمى فى أسرع وقت

كتب محمد عبد العظيم

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، أن قوات الشرطة تعمل على إلقاء القبض على قتلة الباحث هشام الهاشمى فى أسرع وقت، مشيرا إلى أن العراق شهدت اغتيالات لناشطين وإعلاميين سابقا وتوصلنا للجناة حينها.

وأضاف المتحدث باسم الداخلية العراقية، خلال تصريحات لقناة "سكاى نيوز"، نعمل عبر قوات الشرطة على إلقاء القبض على قتلة هشام الهاشمي نظرا لمهنية قوات الشرطة وخبرتها، متابعا، حذّرنا ناشطين من موجات التحريض والتهديد والابتزاز التي تحصل على مواقع التواصل الاجتماعى.

وتابع متحدث الداخلية العراقية: أجهزة التحقيق تحتفظ بمعلوماتها وتتكتم على إجراءاتها للحفاظ على سير التحقيقات وهذا ما نفعله في قضية اغتيال هشام الهاشمي.

وكان الدكتور هشام الهاشمى قد تعرض للاغتيال وسط العاصمة العراقية بغداد، وتم اغتياله من قبل عناصر مسلحة كانت تركب دراجة نارية، بإطلاق النار عليه عقب انتهائه من مقابلة تليفزيونية.

وكشفت وسائل إعلام عراقية، أن مجموعة مسلحة تستقل دراجتين ناريتين أطلقت النار على الهاشمي أمام منزله في منطقة زيونة، ما أدى لإصابته بعدة إطلاقات نارية من منطقة البطن وصولاً إلى الرأس.