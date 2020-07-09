وأضافت الوزيرة أن من بين المشروعات المزمع تنفيذها، حفظ مخططات البناء، والمخطط المروري لبرلين، خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، وإعادة التعبئة المهنية للمقتنيات التاريخية من الأرشيف المركزي، فضلا عن أعمال الترميم والمحافظة على البرامج التاريخية للأوبرا والباليه والحفلات الموسيقية في ملعب الساكسون وما بعدها، والتي أقيمت على مسرح الدولة عام 1896 حتى 1945 في مدينة دريسدن الألمانية.

وقالت بإنه سيتم اختيار المبادرات الممولة بناء على توصيات المجلس الاستشاري لهيئة التنسيق للحفاظ على الممتلكات الثقافية المكتوبة (KEK) ، بالاشتراك بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات.

