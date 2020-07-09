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الحكم في طعن الضابط المتهم بقتل مواطن في مطاردة بالمنيا 24 سبتبمر

الخميس، 09 يوليه 2020 02:24 م
الحكم في طعن الضابط المتهم بقتل مواطن في مطاردة بالمنيا 24 سبتبمر محكمة النقض - أرشيفية
كتب علاء رضوان

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حجزت محكمة النقض، نظر الطعن المقدم من ضابط شرطة بمديرية أمن المنيا، على حكم سجنه 10 سنوات، لاتهامه بقتل مواطن بمركز مغاغة، لجلسة 24 سبتبمر الحكم. 
 
 
 
كانت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد قضت في الجناية رقم 22693 لسنة 2018 جنايات مغاغة والمقيدة برقم 737 لسنة 2018 كلي شمال المنيا ، حكمها حضوريا بمعاقبة ضابط شرطة بمديرية أمن المنيا ومقيم بمحافظة الإسكندرية بالسجن المشدد 10 سنوات في جريمة قتل مواطن بمركز مغاغة عام 2013 
 
 
 
وكشفت التحقيقات  قيام المتهم "محمود عبد الهادي بنيوه لطيف " ضابط شرطة بوزارة الداخلية ، وتابع لمديرية أمن المنيا وكان يخدم في الحادث بمركز شرطة مغاغة   بضرب المواطن " بيرم عبد الله محمد مرزوق " عمدا ً بأن قام بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوب السيارة التي كان يستقلها المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ، ولم يقصد من ذلك قتله ؛ ولكن الضرب أفضى إلى موته وذلك لمحاولة المتهم أثناء أداء عمله إستيقاف المجني في أحد الأكمنة بمركز مغاغة للتحقق من شخصيته ومن معه وتفتيش السيارة ، حيث فر بالسيارة هاربا ً ومن معه.

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