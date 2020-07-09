اليوم السابع
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الحزب الحاكم فى ساحل العاج يبحث ترشيح الحسن واتارا لانتخابات الرئاسة

الخميس، 09 يوليه 2020 08:21 م
الحزب الحاكم فى ساحل العاج يبحث ترشيح الحسن واتارا لانتخابات الرئاسة الحسن وتارا
رويترز

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قال الأمين التنفيذي للحزب الحاكم في ساحل العاج اليوم الخميس إن الحزب لم يستبعد اختيار الرئيس الحسن واتارا مرشحا لانتخابات الرئاسة التي تُجرى في أكتوبر المقبل ، بعد الوفاة المفاجئة لمرشحه المقرر رئيس الوزراء أمادو جون كوليباللى.
 
وأضاف أداما بيكتوجو للصحفيين، إن واتارا اختار جون كوليبالي مرشحا للحزب في مارس الماضى، غير أن قراره عدم الترشح يجب إعادة تقييمه في أعقاب وفاة الأخير.
 
وقال بيكتوجو، إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.
 
وكان رئيس وزراء ساحل العاج أمادو جون كوليبالي، توفى أمس الأربعاء، عن سن 61 عاما، وأعلن الرئيس الحسن واتارا أن البلاد في حالة حداد.
 
 
وكان جون كوليبالي، توعكت صحته خلال اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء وتم نقله إلى مستشفى حيث توفي، وتم انتقاء الوزير الراحل كمرشح الحزب الحاكم في شهر مارس، وكان قد عاد إلى البلاد يوم 2 يوليو بعد إقامة طويلة في فرنسا للخضوع لفحص القلب والراحة، كما أجرى جراحة القلب في عام 2012.

 


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اوتارا

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