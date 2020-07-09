الحزب الحاكم فى ساحل العاج يبحث ترشيح الحسن واتارا لانتخابات الرئاسة

رويترز

قال الأمين التنفيذي للحزب الحاكم في ساحل العاج اليوم الخميس إن الحزب لم يستبعد اختيار الرئيس الحسن واتارا مرشحا لانتخابات الرئاسة التي تُجرى في أكتوبر المقبل ، بعد الوفاة المفاجئة لمرشحه المقرر رئيس الوزراء أمادو جون كوليباللى.

وأضاف أداما بيكتوجو للصحفيين، إن واتارا اختار جون كوليبالي مرشحا للحزب في مارس الماضى، غير أن قراره عدم الترشح يجب إعادة تقييمه في أعقاب وفاة الأخير.

وقال بيكتوجو، إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.