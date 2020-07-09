الجيش اليمنى: مصرع 4 وإصابة 2 من مليشيا الحوثى بينهم قيادى غربى تعز

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لقى 4 من عناصر مليشيا الحوثى الانقلابية مصرعهم بينهم القيادى المتحوث محمد نبيل، وجرح اثنين آخرين بنيران الجيش الوطني اليمنى.

وأكد مصدر عسكري بالجيش اليمني، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوات الجيش الوطني في اللواء 17 مشاة أفشلوا هجوما شنته مليشيا الحوثي في جبهة وهر، بجبل حبشي، وأسفرت المواجهات عن مصرع 4 وإصابة اثنين أخرين من الميليشيا.