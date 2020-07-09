الجمارك تبحث تفعيل منظومة محكمة لضبط ومكينة إجراءات المهمل والرواكد

في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء بالتصرف في حاويات ورواكد المهمل المخزنة بالموانئ والساحات الجمركية المختلفة وتفعيلا لتوجيهات وزير المالية بالإسراع في وضع منظومة وآلية محكمة لضبط وميكنة إجراءات المهمل للقضاء على وجود أى تكدس بالمنافذ .
عقد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك اليوم الخميس الموافق 9/7/2020 إجتماعا مع مديرى عموم المهامل والحركة وإدارات المنافستو والإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإدارة العامة للسياسات والإجراءات الجمركية بقاعة الاجتماعات الملحقة بمكتب السيد رئيس مصلحة الجمارك.
وتم خلال الإجتماع مناقشة توحيد دورة العمل وإجراءات المهمل والرواكد بالمنافذ الجمركية المختلفة وتفعيل تطبيق المهمل علي الحواسب الآلية بجميع الإدارات والمنافذ الجمركية بما يضمن الوقوف علي الرصيد الفعلي لحاويات ورواكد المهمل وكذا تحليل حركة هذه الحاويات والرواكد وإتخاذ القرارات السريعة اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة للقضاء على وجود أى تكدس بالمنافذ الجمركية.
كما تم عرض كافة المقترحات والمعوقات وتحديد الاحتياجات البشرية والتكنولوجية اللازمة لضمان سرعة تفعيل التطبيق لتحديث وتطوير العمل بجميع المواقع الجمركية .
وحضر اللقاء الشحات الغتورى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك و أحمد شحاتة مستشار رئيس مصلحة الجمارك وهناء خميس رئيس الإدارة المركزية للتكنولوجيا و عاطف إبراهيم مدير عام الإتصالات الداخلية و مها سليم مدير عام السياسات والإجراءات وليد حسين مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك ومديرو عموم الإدارات العامة المهمل والبيوع الجمركية بمصلحة الجمارك .
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