الجمارك تبحث تفعيل منظومة محكمة لضبط ومكينة إجراءات المهمل والرواكد

كتب أحمد يعقوب

في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء بالتصرف في حاويات ورواكد المهمل المخزنة بالموانئ والساحات الجمركية المختلفة وتفعيلا لتوجيهات وزير المالية بالإسراع في وضع منظومة وآلية محكمة لضبط وميكنة إجراءات المهمل للقضاء على وجود أى تكدس بالمنافذ .

عقد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك اليوم الخميس الموافق 9/7/2020 إجتماعا مع مديرى عموم المهامل والحركة وإدارات المنافستو والإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإدارة العامة للسياسات والإجراءات الجمركية بقاعة الاجتماعات الملحقة بمكتب السيد رئيس مصلحة الجمارك.

وتم خلال الإجتماع مناقشة توحيد دورة العمل وإجراءات المهمل والرواكد بالمنافذ الجمركية المختلفة وتفعيل تطبيق المهمل علي الحواسب الآلية بجميع الإدارات والمنافذ الجمركية بما يضمن الوقوف علي الرصيد الفعلي لحاويات ورواكد المهمل وكذا تحليل حركة هذه الحاويات والرواكد وإتخاذ القرارات السريعة اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة للقضاء على وجود أى تكدس بالمنافذ الجمركية.

كما تم عرض كافة المقترحات والمعوقات وتحديد الاحتياجات البشرية والتكنولوجية اللازمة لضمان سرعة تفعيل التطبيق لتحديث وتطوير العمل بجميع المواقع الجمركية .

وحضر اللقاء الشحات الغتورى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك و أحمد شحاتة مستشار رئيس مصلحة الجمارك وهناء خميس رئيس الإدارة المركزية للتكنولوجيا و عاطف إبراهيم مدير عام الإتصالات الداخلية و مها سليم مدير عام السياسات والإجراءات وليد حسين مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك ومديرو عموم الإدارات العامة المهمل والبيوع الجمركية بمصلحة الجمارك .