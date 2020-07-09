اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يوليه 2020 10:59 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الجمارك تبحث تفعيل منظومة محكمة لضبط ومكينة إجراءات المهمل والرواكد

الخميس، 09 يوليه 2020 10:08 م
الجمارك تبحث تفعيل منظومة محكمة لضبط ومكينة إجراءات المهمل والرواكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء بالتصرف في حاويات ورواكد المهمل المخزنة بالموانئ والساحات الجمركية المختلفة وتفعيلا لتوجيهات وزير المالية بالإسراع في وضع منظومة وآلية محكمة لضبط وميكنة إجراءات المهمل للقضاء على وجود أى تكدس بالمنافذ .

عقد  كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك اليوم الخميس الموافق 9/7/2020 إجتماعا مع مديرى عموم المهامل والحركة وإدارات المنافستو والإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإدارة العامة للسياسات والإجراءات الجمركية بقاعة الاجتماعات الملحقة بمكتب السيد رئيس مصلحة الجمارك.

وتم خلال الإجتماع مناقشة توحيد دورة العمل وإجراءات المهمل والرواكد بالمنافذ الجمركية المختلفة وتفعيل تطبيق المهمل علي الحواسب الآلية بجميع الإدارات والمنافذ الجمركية بما يضمن الوقوف علي الرصيد الفعلي لحاويات ورواكد المهمل وكذا تحليل حركة هذه الحاويات والرواكد وإتخاذ القرارات السريعة اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة للقضاء على وجود أى تكدس بالمنافذ الجمركية.

كما تم عرض كافة المقترحات والمعوقات وتحديد الاحتياجات البشرية والتكنولوجية اللازمة لضمان سرعة تفعيل التطبيق لتحديث وتطوير العمل بجميع المواقع الجمركية .

وحضر اللقاء  الشحات الغتورى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك و أحمد شحاتة مستشار رئيس مصلحة الجمارك وهناء خميس رئيس الإدارة المركزية للتكنولوجيا و عاطف إبراهيم مدير عام الإتصالات الداخلية و مها سليم مدير عام السياسات والإجراءات  وليد حسين مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك ومديرو عموم الإدارات العامة المهمل والبيوع الجمركية بمصلحة الجمارك .


الجمارك

مصلحة الجمارك

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الجمارك تبحث تفعيل منظومة محكمة لضبط ومكينة إجراءات المهمل والرواكد

الجمارك تبحث تفعيل منظومة محكمة لضبط ومكينة إجراءات المهمل والرواكد

الصحة: تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة وتعافى 512 مصابًا

الصحة: تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة وتعافى 512 مصابًا

الوطنية للانتخابات: 27 محكمة مستعدة لاستقبال مرشحى مجلس الشيوخ السبت

الوطنية للانتخابات: 27 محكمة مستعدة لاستقبال مرشحى مجلس الشيوخ السبت

السياحة: السائحون بدأوا عودتهم لبلادهم بعد قضاء أسبوع دون إصابة واحدة

السياحة: السائحون بدأوا عودتهم لبلادهم بعد قضاء أسبوع دون إصابة واحدة

فيديو.. هل الكمامات وحدها كافية للوقاية من فيروس كورونا؟.. الصحة ترد

فيديو.. هل الكمامات وحدها كافية للوقاية من فيروس كورونا؟.. الصحة ترد

أبطال The Old Guard يكشفون لـ اليوم السابع كواليس الفيلم: نتمنى جزءا ثانيا

أبطال The Old Guard يكشفون لـ اليوم السابع كواليس الفيلم: نتمنى جزءا ثانيا

القضاء على المرتزقة من الجيوش غير النظامية.. أبرز مراحل المناورة حسم 2020

القضاء على المرتزقة من الجيوش غير النظامية.. أبرز مراحل المناورة حسم 2020

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة حسم 2020 بالاتجاه الاستراتيجى الغربى

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة حسم 2020 بالاتجاه الاستراتيجى الغربى

35 قتيلا و30 مفقودا فى هجوم لمتشددين على الجيش النيجيرى

35 قتيلا و30 مفقودا فى هجوم لمتشددين على الجيش النيجيرى

خطبة الجمعة غدا من الجامع الأزهر على الهواء بدون مصلين.. "منهج الاسلام فى التعامل مع الأزمات" عنوانها.. الإمام الأكبر يختار عباس شومان خطيباً.. الشيخ على شميس قارئا للقرآن.. والتزام كامل بالضوابط الوقائية

خطبة الجمعة غدا من الجامع الأزهر على الهواء بدون مصلين.. "منهج الاسلام فى التعامل مع الأزمات" عنوانها.. الإمام الأكبر يختار عباس شومان خطيباً.. الشيخ على شميس قارئا للقرآن.. والتزام كامل بالضوابط الوقائية

المرصد السورى: تركيا أرسلت دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا

المرصد السورى: تركيا أرسلت دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا

القوات المسلحة تنفذ المناورة حسم 2020 على الاتجاه الاستراتيجى الغربى.. صور

القوات المسلحة تنفذ المناورة حسم 2020 على الاتجاه الاستراتيجى الغربى.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة