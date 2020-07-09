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التعليم: غدا انتهاء المدة المحددة للتقديم لـ 1 ابتدائى ورياض الأطفال 2021

الخميس، 09 يوليه 2020 04:53 م
التعليم: غدا انتهاء المدة المحددة للتقديم لـ 1 ابتدائى ورياض الأطفال 2021 طلاب المدارس أرشيفية
محمود طه حسين

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تنتهى غدا الفترة والمدة المحددة للتقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى للالتحاق بالعام الدراسى المقبل 2020،2021، بعد أن مد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فترة التقدم حتى 10 يوليو الجارى، استجابة لرغبة أولياء الأمور، جاء ذلك حرصًا على مصلحة الطلاب ومراعاة لظروف الأسر فى ظل جائحة كورونا.

كانت الوزارة أكدت، أنه بالنسبة للتقديم فى المدارس الرسمية، يتم التسجيل من 1 يونيو حتى 30 يونيو 2020، ويتاح لولي الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة، من خلال تسجيل الدخول بالرقم القومى الخاص بالطفل المتقدم ، وفى حالة تعسر ولى الأمر بالتسجيل الإلكترونى، يمكن التوجه إلى المدرسة التى يرغب فى القدم لها ولديه "صورة شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم والشهادة الأصلية عليها وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر وصورة منها  لتتولى وحدة المعلومات بالمدرسة تسجيل رغبة الالتحاق إلكترونيا".

وأكدت الوزارة، أنه متاح للمدارس من خلال وحدة المعلومات طباعة كشوف المتقدمين إلكترونيا وتسليمها للجنة المختصة بالمدرسة بالقيام بالاجراءات الخاصة بالقبول وفقا للقواعد المنظمة لذلك، حيث يتاح للمدرسة تحديد المتقدمين الذين تم قبولهم من خلال التطبيق الإلكترونى وذلك طبقا لما ورد من اللجنة المختصة، ويتاح لولي الامر الاطلاع على المدرسة التي يتم قبول نجله بها ، وذلك من خلال التطبيق الالكتروني الخاص به ويلزم على ولي الامر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقى.

وكشفت مصادر مسئولة، بالوزارة، أن المدارس تجرى تنسيق القبول حسب السن والمربع السكنى والكثافات فى كل مدرسة، على أن يتقدم ولى الأمر بالأوراق وملف الطفل للمدرسة.


التربية والتعليم

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