التحقيقات: ماس كهربائى وراء حريق شقة فى مدينة نصر ولا شبهة جنائية

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر، عن أن السبب الرئيسي وراء نشوب حريق داخل شقة سكنية، هو ماس كهربائى نتيجة زيادة الاحمال بسبب حرارة الجو، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة .

وكانت النيابة العامة ، أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق الذي نشب داخل شقة سكنية لبيان الاسباب وحصر التلفيات والخسائر كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات نجدة القاهرة ، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة نصر ، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتدادة وتم إخماد الحريق دون اى إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وإخطار النيابة العامة ، التى تولت التحقيق ، أمرت بإنتداب المعمل الجنائي ، لمعرفة أسباب الحريق الحقيقة.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى. وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.