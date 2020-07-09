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التحالف العربى: ميليشيا الحوثى أطلقت صاروخا بالستيا استهدف المدنيين فى مأرب

الخميس، 09 يوليه 2020 12:20 ص
التحالف العربى: ميليشيا الحوثى أطلقت صاروخا بالستيا استهدف المدنيين فى مأرب متحدث التحالف العربي
كتب سمير حسنى

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قال التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم الخميس، إن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخا بالستيا استهدف المدنيين في مأرب، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وعقد الفريق المشترك لتقييم الحوادث فى اليمن برئاسة منصور المنصور المتحدث الرسمى للفريق، مؤتمره الصحفى فى الرياض، لتفنيد الادعاءات الموجهة للتحالف العربى فى اليمنى بشأن استهداف أماكن مأهولة بالمدنيين.

ونفى الفريق ما نسب للتحالف باستهداف منطقة زبيد وأن أقرب مهمة كانت فى هدف عسكرى فى محافظة الخوخة اليمينة، وهذا المكان يبعد 140 كيلو مترا عن مديرية زبيد محل الادعاء. وشدد منصور المنصور على حرص التحالف العربى فى اليمن على الالتزام بالقواعد الدولية للضربات العسكرية والاشتباك.

وبشأن الادعاء باستهداف سوق مزحم بالمدنيين فى مثلث عاهم اليمنى، وأسفرت الضربة عن سقوط قتلى وجرحى، أكد الفريق المشترك أنه بعد البحث وتقصى الحقائق والاطلاع الاستخباراتية وتحليل الصور الجوية وتفريغ الفيديوهات الخاصة بالحادث، تبين أن مثلث عاهم يبعد مسافة 16 كيلومترا عن الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية، ووقت هذه الضربة كانت عاهم تحت سيطرة الحوثى، التقارير الاستخباراتية أثبتت تواجد مجموعات للميلشيات الحوثية وتخزين أسلحة وصورايخ سام1 وسام2فى تلك المنطقة. وأوضح الفريق أن الحماية الدولية للقانون الدولى الإنسانى عن تلك المنطقة تسقط استنادا لنص المادة 52 من اتفاقية جنيف. 


اليمن

التحالف العربي

صاروخ باليستي

مارب

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