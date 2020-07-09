البنك المركزى : تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1% يونيو الماضى

أعلن البنك المركزى عن تراجع المعدل السنوى للتضخم الأساسي - وفقا لمؤشراته - ليبلغ 1% في يونيو 2020 مقابل 1.5% في مايو 2020.

وأوضح البنك في بيان له اليوم، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا سلبا بلغ 3ر0% في يونيو 2020 مقابل معدل بلغ 3ر0% في ذات الشهر من العام الماضي، ومعدلا بلغ 0.3% في مايو 2020.