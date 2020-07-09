اليوم السابع
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الخميس، 09 يوليه 2020 10:59 م
خالد صلاح
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البنك المركزى : تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1% يونيو الماضى

الخميس، 09 يوليه 2020 07:34 م
البنك المركزى : تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1% يونيو الماضى البنك المركزى المصرى
أ ش أ

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أعلن البنك المركزى عن تراجع المعدل السنوى للتضخم الأساسي - وفقا لمؤشراته - ليبلغ 1% في يونيو 2020 مقابل 1.5% في مايو 2020.
 
 
وأوضح البنك في بيان له اليوم، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا سلبا بلغ 3ر0% في يونيو 2020 مقابل معدل بلغ 3ر0% في ذات الشهر من العام الماضي، ومعدلا بلغ 0.3% في مايو 2020.
 

 


البنك المركزى المصرى

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البنك المركزى

تضخم

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