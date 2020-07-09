اليوم السابع
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الخميس، 09 يوليه 2020 10:23 م
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البنتاجون للكونجرس : المعلومات عن مكافآت روسية لطالبان غير مؤكدة

الخميس، 09 يوليه 2020 10:07 م
البنتاجون للكونجرس : المعلومات عن مكافآت روسية لطالبان غير مؤكدة ترامب والكونجرس
رويترز

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شكك كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية،البنتاجون، في إفادة أمام الكونجرس اليوم الخميس في معلومات مخابرات ذكرت أن روسيا قدمت مكافآت لحركة طالبان، وقالوا إنه لا توجد أدلة تثبت أن أي أموال قادت إلى قتل عسكريين أمريكيين.
 
وقال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة لأعضاء لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب "هذه معلومات غريبة غير مترابطة وغير مؤكدة".
 
وأدلى وزير الدفاع بتصريحات مشابهة.
 
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سعى لتوطيد علاقات بلاده مع موسكو قلل من أهمية المعلومات ونفى أن يكون اطلع عليها قبل أن تنشرها منافذ إعلامية الشهر الماضي. 
 

 


البنتاجون

الكونجرس

مكافآت روسية

طالبان

افغانستان

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