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البحرين تعتزم تشغيل أول سينما للسيارات 20 يوليو بعد إغلاق 4أشهر.. صور

الخميس، 09 يوليه 2020 09:40 م
البحرين تعتزم تشغيل أول سينما للسيارات 20 يوليو بعد إغلاق 4أشهر.. صور البحرين تعتزم تشغل أول سينما للسيارات
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تعتزم مملكة البحرين، تشغيل أول سينما للسيارات وبحسب الأيام البحرينية، تعتزم في 20 يوليو الجاري، بعد إغلاق الحكومة لدور وصالات العرض السينمائية منذ نحو 4 أشهر لأسباب احترازية بعد تفشي فيروس كورونا.
 
وكشف الرئيس التنفيذي لإحدى شركات السينما اكشاي بجاج، في تصريح لـ «الأيام الاقتصادي» - أن الشركة ستبدأ تشغيل أول مشروع لسينما السيارات في خليج البحرين إعتباراً من 20 يوليو الجاري».
 
 
 
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وعن طريقة تنفيذ المشروع، قال إن تجربة سينما السيارات ستكون على غرار تجربة دبي إذا ستُجرى عملية الحجوزات إلكترونياً قبل نحو أسبوع.

 
وبشأن أسعار التذاكر، قال «إن سعر التذاكر سبيدأ من 12 دينارًا للسيارة التي تضم شخصين فقط كحد اقصى كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا».
 
 
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وعن حجم الطاقة الاستيعابية وعدد شاشات العرض، أكد بجاج « أن المكان يتسع لنحو 100 سيارة وشاشة عرض واحدة فقط».
 
وأكد «أن سعر التذكرة ستشمل وجبة للزبائن عند وصولهم إلى نقطة الدخول»، مشيراً» أن العرض سيتم على فترتين مسائية عند الساعة السابعة والعاشرة».
 
وأوضح أنه ركن السيارة سيتمكن المشاهدين مشاهدة الفليم عبر شاشة العرض واستخدام التردد الراديوي على موجة FM المخصص لبث صوت الفيلم السينمائي من السيارة.
 
 
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البحرين

سينما للسيارات

كورونا

وباء كورونا

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