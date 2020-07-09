وذكرت الخارجية البحرينية - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية اليوم الخميس، أنها إذ تشيد بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من استهداف وتدمير هذين الزورقين، فإنها تشدد على أن هذه الأعمال العدائية المتكررة تعكس إصرارًا واضحًا من الحوثيين على تهديد سلامة حركة الملاحة البحرية، واستهدافًا خطيرًا لأمن واستقرار المنطقة.



وأكدت الخارجية البحرينية، ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه هذه الميليشيات الإرهابية وكل من يقف وراءها، واتخاذ إجراءات حازمة ضد هذه الانتهاكات المتكررة التي تعرقل حركة الملاحة البحرية، وتخالف كل القوانين والأعراف الدولية.



