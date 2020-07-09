البابا تواضروس يعزى مطران طنطا فى وفاة كاهن كنيسة القديسة دميانة

سارة علام

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم وفاة الأب والمدبر القمص صموئيل أنطون كاهن كنيسة القديسة دميانة والأنبا بيشوي بمدينة طنطا، بعد أن خدم الكنيسة ما يقرب من أربعين سنة، وعن عمرٍ امتد لحوالي 74 سنة. حيث ولد في الأول من سبتمبر 1964 بينما سيم كاهنًا بيد الأنبا يوأنس أسقف الغربية السابق يوم ١ سبتمبر 1980 ، بينما تمت رسامته قمصًا يوم 14 مايو 1993 بيد نيافة الأنبا بولا مطران طنطا الحالي. وأقيمت صلوات تجنيزه اليوم.

من جانبه، قدم قداسة البابا تواضروس الثاني العزاء لنيافة الأنبا بولا مطران إيبارشية طنطا ولمجمع كهنة الإيبارشية، في وفاة الأب الفاضل القمص صموئيل أنطون، ويلتمس عزاءًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.