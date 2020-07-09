الانتهاء من تجهيز مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب للفتح ظهر السبت.. صور

أكد الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، أن مديرية أوقاف القاهرة، انتهت من وضع علامات التباعد وتعقيم مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب، كما أعد القطاع الدينى جدول إشراف الواعظات المتميزات المعتمدات بالوزارة للإشراف على المصلى وفق الجدول الموفق.

وأضاف حسن فى بيان اليوم، أنه يدعو جميع قاصدات المسجد الالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي وعدم اصطحاب الأطفال والوضوء بالمنزل ومراعاة علامات التباعد حرصا على سلامة الجميع و حتى نتمكن من مواصلة الفتح بإذن الله تعالى.

ووضعت وزارة الأوقاف عدد من الضوابط والاشتراطات لإعادة فتح مصليات السيدات بمسجد السيدة زينب وهى:-

1- فتح المصلى أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

2- فتح المسجد قبل الصلاة ب 10 دقائق ويتم غلق المصلى فور انتهاء الصلاة ، وبما لا يجاوز نصف ساعة من وقت الأذان وحتى الغلق.

3 - الوضوء بالمنزل وغير مسموح بفتح دورات المياه نهائيا.

4- عدم السماح بدخول أي سيدة لا ترتدي الكمامة ولا تحمل المصلى الشخصى .

5 - الالتزام التام بمواضع علامات التباعد كأماكن صلاة الرجال سواء بسواء .

6 - لن يسمح بزيارة المقام على الإطلاق لحين إعادة فتحه للجميع عند انتهاء انتشار فيروس كورونا.

7 - حرصا على سلامة الأطفال لن يسمح تحت أي ظرف بدخول الأطفال أو سيدة معها طفل.

8 - غير مسموح باصطحاب أية أطعمة أو مشروبات إلى داخل المصلى .

9 - فور اكتمال العدد المحدد سيتم غلق باب المصلى وفق علامات التباعد .

10- فى حالة الالتزام بالضوابط سيتم فتح المصليات ببعض المساجد الكبرى التي يتوفر بها واعظات.