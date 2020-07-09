اليوم السابع
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الخميس، 09 يوليه 2020 04:37 م
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الاتحاد الأوروبى يعرب عن قلقه تجاه قمع الحريات فى روسيا البيضاء

الخميس، 09 يوليه 2020 03:41 م
الاتحاد الأوروبى يعرب عن قلقه تجاه قمع الحريات فى روسيا البيضاء وزير خارجية روسيا البيضاء
كتبت: هناء أبو العز

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 أعرب جوزيب بوريل مفوض الاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية، عن قلقه بشأن القيود المفروضة على حرية التجمع والتعبير فى روسيا البيضاء، بما في ذلك حالات الاعتقال المبلغ عنها للمتظاهرين السلميين والمدونين والصحفيين. 
 
وطالب الاتحاد الأوروبى بضرورة التوقف عن مضايقة واضطهاد مرشحي المعارضة البارزين، واحترام الحريات الأساسية، ويجب أن يكون كل مرشح وناخب قادراً على ممارسة حقوقه المدنية والسياسية، قائلًا: نتوقع دعوة بيلاروس في أقرب وقت ممكن لمراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة.
 
وأضاف بيان الاتحاد الأوروبى: لقد استجبنا للتطورات الأخيرة التي دعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين التعسفيين، و سوف نتابع هذه الانتخابات عن كثب من أجل تعزيز سيادة بيلاروس واستقلالها وحريتها ، وهي الطريقة الوحيدة لتمهيد مستقبل الرخاء لمواطنيها.
 
 
 
يعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لبيلاروسيا ، كما أن التعاون الاقتصادي الأوثق ذو فائدة متبادلة. نظرًا لقربنا الجغرافي ، يعد حوارنا المستمر ، من بين أمور أخرى ، حول كيفية تحسين المعايير المتعلقة بالبيئة وتغير المناخ ، أمرًا ضروريًا لجميع الأوروبيين. 
 

روسيا البيضاء

الاتحاد الاوروبى

انتخابات روسيا البيضاء

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