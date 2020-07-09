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الأمين العام لـ"التعاون الإسلامى" يدعو ميانمار لوقف الانتهاكات ضد أقلية الروهينجيا

الخميس، 09 يوليه 2020 08:46 م
الأمين العام لـ"التعاون الإسلامى" يدعو ميانمار لوقف الانتهاكات ضد أقلية الروهينجيا الدكتور يوسف العثيمين الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامى
إيمان حنا

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دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين حكومة ميانمار إلى الاستجابة لقرار محكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات التي تتعرض لها أقلية الروهينجيا،  وفق"عكاظ".

 

و حث الأمين العام مجددا المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم للجهود القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة لصالح الروهينجيا ومضاعفة الجهود الدولية لضمان حقوق وأمن وسلامة الروهينجيا والوقف الفوري لمختلف أشكال العنف ضدهم.

 

وثمن الأمين العام في هذا السياق ما صدر عن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية في جلسته الأخيرة، من إدانة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها أقلية الروهينجيا والصعوبات التي تواجه العمل الإنساني في ولاية راخين.

 

وتأكيد دعم المملكة لقضية الروهينجيا كونها إحدى أولويات العمل الإنساني، ومطالبة حكومة ميانمار بالالتزام بالوصول الآمن للمساعدات الإغاثية للمتضررين، والتعاون التام مع وكالات الأمم المتحدة وشركائها في هذا الشأن، والالتزام بما ورد في قرار محكمة العدل الدولية الصادر في مطلع العام الجاري.

 

وكانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي قد رحبت بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة الذي يدين استمرار انتهاكات حقوق الروهينجيا والأقليات الأخرى في ميانمار، والذي تم اعتماده في اختتام الدورة الثالثة والأربعين (43) للمجلس المنعقدة يوم 22 يونيو 2020 في جنيف.


منظمة التعاون االسلامى

السعودية

الروهينجا

ميانمار

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