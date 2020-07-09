الأمن السودانى يلقى القبض على مهرب بشر و12من ضحاياه بينهم 9 إثيوبيين

وكالات

ألقت قوات الدعم السريع فى السودان، اليوم، الخميس، القبض على أحد مهربى البشر، واحد عشر من ضحاياه من السودانيين والأجانب، وذلك على الحدود السودانية المصرية .

ونقلت وكالة الأنباء السودانية، أن العقيد مبارك مصطفـى، نائب مدير دائرة استخبارات الدعم السريع، إنه تم القبض على المجموعة في وادي الأنصاري على بعد 8 كيلو مترات من الحدود المصرية، بعد مطاردة العربة (بوكس) التى تقلهم والتي تحركت من منطقة أبو حمد في طريقها إلى مصر.

وأكد أنه تم ضبط 10 أكياس من نبات القات المخدر، بحوزة سائق العربة، وقال إن المجموعة تضم 12شخص، 3 منهم سودانيين و9 اثيوبيين من بينهم 6 نساء و3 رجال، وقال انه سيتم عرضهم على الكشف الطبى، واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم.

وأوضح أنه سيام مواصلة قوات الدعم السريع جهودها في مكافحة الاتجار وتهريب البشر والمخدرات تنفيذا للقانون ومنع الجريمة وحماية المجتمع.

من جانبه قال المستشار القانوني لقوات الدعم السريع قطاع الخرطوم، سليمان التجاني سليمان، إنه سيتم فتح بلاغ جنائي تحت المواد 8،7 من قانون الاتجار بالبشر لسنة 2014م، والمادة 15 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في مواجهة سائق العربة وبلاغات تحت المواد 10،9 في مواجهة الذين يحملهم لدخول السودان بطرق غير مشروعه ومحاولة الهروب منه.