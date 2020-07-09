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الأمم المتحدة تحذر: اليمن على حافة المجاعة بسبب نقص التمويل

الخميس، 09 يوليه 2020 04:00 ص
الأمم المتحدة تحذر: اليمن على حافة المجاعة بسبب نقص التمويل اليمن - أرشيفية
وكالات

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أعلنت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز جراندي الأربعاء، أن اليمن يقف من جديد على حافة المجاعة بسبب نقص التمويل.

وبحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، قالت جراندي، إن "برامج المساعدات التي تشمل الرعاية الصحية والغذاء تغلق بالفعل بسبب نقص الأموال والوضع الاقتصادي يتدهور بشكل مخيف".

واضافت: "برنامج الغذاء العالمي كان يقدم مساعداته لـ13 مليون يمني والآن قلص مساعداته لتشمل 8.7 مليون شخص بعضهم بنصف حصة غذائية".

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نهاية يونيو الماضي، أن أكثر من عشرين مليون يمني يعانون من الجوع المزمن وأنهم معرضون للإصابة بفيروس كورونا.

 

اليمن

مجاعة فى اليمن

ليز جراندى

الأمم المتحدة

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