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اضبط مخالفة.. مياه الصرف تغرق الوحدة الصحية بــ"أبوسليم" فى بنى سويف

الخميس، 09 يوليه 2020 08:00 ص
اضبط مخالفة.. مياه الصرف تغرق الوحدة الصحية بــ"أبوسليم" فى بنى سويف مياه الصرف الصحى تحيط بالوحدة الصحية من الداخل
بني سويف _ أيمن لطفي

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أغرقت مياه الصرف الصحي، الوحدة الصحية، بقرية أبوسليم، بمركز بنى سويف، وتعددت شكاوى الأهالى للمسؤولين للمطالبة بحل المشكلة فى ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والتى بدورها أدت إلى انتشار الزواحف، والرائحة الكريهة التى تحاصر سكان المنطقة

وقال مبروك محمد من أهالى القرية، تم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي، ورفضت الشركة المنفذة تشغيله بدعوى احتياج محطة الرفع إلى مولد احتياطى برغم توصيل المحطة بمصدرين للكهرباء يمكنهما تشغيل مواتير محطة الرفع، وبدأ أهالى القرية فى استخدام الصرف المنزلى، ما أدى إلى سريان المياه فى المواسير الناقلة من الشوارع إلى المحطة.

ويلتقط سيد محمود، أطراف الحديث قائلا، "نظرا لعدم تشغيل مواتير السحب بمحطة الرفع ارتدت المياه إلى المنازل وطفحت فى المناطق المرتفعة، ما أدى إلى غرق شارع رئيسى وكذلك الوحدة الصحية، والتى انتشرت بها رائحة كريهة ناجمة عن تجمعات مياه الصرف الراكدة بداخلها، لذلك نحتاج إلى حل فورى للمشكلة وتشغيل المحطة حتى تباشر الوحدة الصحية عملها بشكل مناسب وتستقبل المرضى من أهالى القرية، خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة جائحة الفيروس

 

 

إنتشار مياه الصرف الصحى فى جوانب المبنى
إنتشار مياه الصرف الصحى فى جوانب المبنى

مياه الصرف الصحى تحاصر المكان بالداخل
مياه الصرف الصحى تحاصر المكان بالداخل

مناشدة بحل المشكلة التى تضرر منها الأهالى
مناشدة بحل المشكلة التى تضرر منها الأهالى

 


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