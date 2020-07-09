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استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس.. وعيار 21 يسجل 804 جنيهات للجرام

الخميس، 09 يوليه 2020 09:36 ص
استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس.. وعيار 21 يسجل 804 جنيهات للجرام ذهب
كتب إسلام سعيد

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استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر، عند أعلي مستويات قياسية بـ 804 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك بسبب تسجيل الأسعار العالمية ارتفاع كبير مساء أمس الأربعاء.
 

أسعار الذهب اليوم

 

عيار 18 : 689.15 جنيه.
 
عيار 21 : 804 جنيهات.
 
عيار 24 : 918.85 جنيه.
 
الجنيه الذهب : 6432 جنيها.
 
السعر العالمي : 1812 دولار.
 
استقر الذهب فوق المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأوقية يوم الخميس، إذ فاقت المخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 الآمال في تعاف اقتصادي عالمي سريع.
 
ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1812.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0536 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع لأعلى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2011 عند 1817.71 دولار يوم الأربعاء. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1823.20 دولار.
 
وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا للسمسرة إن المتعاملين في حالة من الإرهاق نوعا ما بعد أن تخطى المعدن مستوى 1800 دولار ”لكن لا يبدو أن أحدا متلهف على التخلي عن هذه التداولات بعد“
 
”الذهب يبدو متجها للارتفاع بشدة سواء في الأمد القصير أو الطويل... لديه ما يكفي من المحفزات لكي يذهب إلى مستوى قياسي قبل نهاية العام“.
 
وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 12 مليون حالة يوم الأربعاء، مع ما يزيد عن نصف مليون حالة وفاة.
 
وفي إبقاء على المخاوف من التداعيات الاقتصادية للجائحة، أشار مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء إلى أن التعافي في أكبر اقتصاد في العالم ربما يتعثر.
 
في غضون ذلك، تعهد وزير المالية البريطاني بمبلغ إضافي قدره 38 مليار دولار لتفادي أزمة بطالة.
 
ويميل التحفيز إلى دعم الذهب، الذي يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1926.67 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 844.39 دولار، وربحت الفضة 0.3 بالمئة إلى 18.83 دولار.

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