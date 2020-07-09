اليوم السابع
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الخميس، 09 يوليه 2020 09:58 م
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استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية طوال الأسبوع

الخميس، 09 يوليه 2020 05:06 م
استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية طوال الأسبوع صورة أرشيفية - خضراوات
كتب مدحت وهبة

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تطرح شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، وينشر "اليوم السابع" قائمة بأسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس بمجمعات الأهرام الاستهلاكية حيث شهدت الأسعار استقرارا على مدار الأسبوع الجارى ، وجاءت كالتالى:

الطماطم بسعر 4.5 جنيه للكيلو والبطاطس بـ 3.75 جنيه والبصل بـ 4.5 جنيه.

الكوسة بـ 5 للكيلو والجزر بـ 5.25 جنيه والخيار بـ 4.5 جنيه

الباذنجان الرومى بـ 4.5 جنيه للكيلو والفلفل الرومى بـ 7 جنيهات للكيلو

الفلفل البلدى بـ 6 والليمون 20 جنيها.
الباميا الخضراء 20 جنيها
الفاصوليا الخضراء بـ 17 جنيها للكيلو جرام.
-التفاح البلدى 10 جنيهات
التفاح الإيطالى 23 جنيها
كانتلوب 7.5 " أناناس " جنيه
بطيخ 5 جنيهات
الموز المستورد 24 جنيها
العنب 10 جنيهات


التموين

الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

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