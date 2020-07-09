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استئناف رحلات الجسر الجوى الاستثنائية إلى العراق عبر مطار القاهرة الدولى

الخميس، 09 يوليه 2020 02:19 م
استئناف رحلات الجسر الجوى الاستثنائية إلى العراق عبر مطار القاهرة الدولى رحلات جوية من القاهرة للعراق
كتب: أحمد جمعة

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آقلعت ظهر اليوم الخميس، الرحلة (17) من رحلات الجسر الجوي الاستثنائية للخطوط الجوية العراقية وعلى متنها 158 مواطناً. وأشاد سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور أحمد نايف الدليمي، بالتعاون والتنسيق المستمر مع السلطات المصرية، وسرعة إستجابتها لإعادة تسيير هذه الرحلات الجوية، مُشيراً إلى أنه تم التحضير أيضاً لتسيير رحلة جوية أخرى إستثنائية الـ(18)، يوم الخميس المقبل، موضحاً أن سفارة جمهورية العراق في القاهرة تواصل تلقّي طلبات الراغبين للعودة الى أرض الوطن، من الذين دخلوا الى مصر لغرض السياحة وكذلك ممن جاؤوا طلباً للعلاج.

وجاء ذلك في إطار تضافر الجهود الحثيثة بين كافة الجهات المصرية الرسمية ذات الصلة، وفي إطار التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات العراقية ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة تفشي فيروس "كورونا المستجد"، والإستجابة لطلبات العراقيين بالخارج للعودة من الدول التي سبق وأعلنت تعليق الرحلات الجوية فيها.

كانت السفارة العراقية، إستناداً لموافقة لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020، قد أعلنت عزمها وبالتنسيق مع خلية الأزمة المشكّلة، في وزارة الخارجية العراقية وباقي الوزارت المعنية ومكتب الخطوط الجوية العراقية في القاهرة، وتزامناً مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، قد سَيّرَت (16) رحلة جوية إستثنائية طيلة الفترة  الفائتة، لعودة المواطنين العراقيين من المرضى والأفواج السياحية العالقين في جمهورية مصر العربية الشقيقة الى بغداد، بعد التعاون مع السلطات المصرية ذات الصلة.


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رحلات جويه من القاهره للعراق

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