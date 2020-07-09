اليوم السابع
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ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي وحيداً ببورصة الكويت بختام تعاملات الأسبوع

الخميس، 09 يوليه 2020 12:58 م
ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي وحيداً ببورصة الكويت بختام تعاملات الأسبوع بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء مؤشر السوق الرئيسي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.16% خاسراً 8.02 نقطة ليغلق عند مستوى 5131.45 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.23% خاسراً 12.64 نقطة ليغلق عند مستوى 5604.11 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.03% رابحاً 1.27 نقطة ليغلق عند مستوى 4198.20 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.04% خاسراً 1.78 نقطة ليغلق عند مستوى 4190.30 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 148.6 مليون سهم بقيمة 23.2 مليون دينار كويتى عبر 6473 صفقة، وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.45%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.30%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.28%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.19%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.56%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.31%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.35%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.04%.
 
وجاء سهم شركة انجازات للتنمية العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.15%، يليه سهم شركة السكب الكويتية بنسبة 6.70%، ثم سهم شركة إكتتاب القابضة بنسبة 6.34%، فيما تصدر سهم شركة أركان الكويت العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.96% ثم سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 4.80%، ثم سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي بنسبة 4.60%.
 
وفي سياق متصل أعلنت شركة الصالحية العقارية، وشركتها التابعة (شركة العاصمة العقارية) بسداد تمويلات مصرفية ممنوحة بقيمة 28 مليون دينار كويتي، وهو ما سيؤدي إل تخفيض تكاليف التمويل المدفوعة بمبلغ 77 ألف دينار كويتي، وتخفيض إجمالي المطلوبات في قائمة المركز المالي المجمع للشركة بمبلغ 28 مليون دينار كويتي.
 
وفي سياق آخر أعلنت الشركة الكويتية السورية القابضة، عن صدور قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بعدم الموافقة على طلب الشركة بالانسحاب الاختياري من بورصة الكويت للأوراق المالية.
 

بورصة الكويت

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