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ارتفاع عدد حالات الشفاء بمستشفى العجمى بالإسكندرية إلى 325 والعلاج المنزلى لـ89 حالة

الخميس، 09 يوليه 2020 08:44 م
ارتفاع عدد حالات الشفاء بمستشفى العجمى بالإسكندرية إلى 325 والعلاج المنزلى لـ89 حالة فريق عمل مستشفى العجمى بالاسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلن الدكتور وليد مختار مدير مستشفى العجمى لعزل مرضى كورونا بالإسكندرية، ارتفاع عدد حالات التعافى من فيروس كورونا فى مستشفى العجمى النموذجى، إلى 325 حالة، وحالات التحويل للعلاج المنزلى إلى 89 حالة، وعدد المحولين إلى المدينة الشبابية فى أبو قير لقضاء فترة النقاهة 463 حالة.

 

وأشار الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن المستشفى تقدم كافة سبل الرعاية الممكنة لمرضى فيروس كورونا، ويتم إجراء المسحات الطبية لكل مريض بشكل دورى وفق بروتوكول العلاج لوزارة الصحة المصرية، للتأكد من الشفاء التام، حيث يتم إجراء مسحتيين متتالتين قبل الخروج.

 
وقد تم تجهيز مستشفى العجمى المركزى فى 6 أيام لتكون مستشفى عزل وحجر صحى لمرضى كورونا، كما تم تجهيز 140 غرفة عناية مركزة متوسطة و60 سرير عناية مركز فائقة خلال فترة وجيزة،وشهد المستشفى العديد من العمليات الجراحية الناجحة مثل عمليات للولادة القيصيرية وعمليات فى العظام لتقديم خدمات طبية متكاملة للمرضى.

وكان الدكتور عنانى إسماعيل، مدير فرع شمال غرب الدلتا للتأمين الصحى بالإسكندرية، قد أكد أن هناك 10 مستشفيات بدأت تستقبل حالات مرضى فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور عنانى إسماعيل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المستشفيات هى العامرية وأبو قير العام، وأبوقير للتأمين الصحى، صدر المعمورة، مستشفى الجمهورية، كوم الشقافة، الحميات وبرج العرب، مستشفى كرموز، وجمال عبد الناصر، مشيرا إلى أنه وفقا للقرار الجديد لوزارة الصحة أنه سيتاح لتلك المستشفيات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا ووضعها بالحجر الصحى لحين التماثل للشفاء، مؤكدا أنه جارى زيادة القدرة الاستيعابية ثلاثة أضعاف لتلك المستشفيات وزيادة عدد الأسرة والأجهزة والمستلزمات الطبية، وسيتم فتح أبواب تلك المستشفيات أمام حالات الاشتياه بالإصابة بالفيروس.

 

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