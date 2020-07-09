اخبار اقتصاد اليوم .. المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه

كتب أحمد حمادة

شهد اليوم الخميس 9-7 – 2020 عددا من الاحراث والاخبار الاقتصادية التى تم رصدها على صفحات اليوم السابع والتى كان من بينها الاتى :-

المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 5ر20 مليار جنيه.

وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 5ر9 مليار جنيه بمتوسط عائد 518ر13%، فيما بلغ أعلى عائد 539ر13%، وسجل أقل عائد 299ر13%.

وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 357 يوما بقيمة 11 مليار جنيه بمتوسط عائد 61ر13%، في حين سجل أعلى عائد 65ر13%، وأقل عائد 199ر13%.

تفاصيل.. اجتماع اللجنة العليا للمشروعات بقطاع البترول

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع اللجنة العليا للمشروعات بقطاع البترول عبر الفيديوكونفرانس حيث تم خلال الاجتماع استعراض موقف تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة في مجالات تطوير منظومة الرقابة على توزيع الوقود ، وانشطة التكرير والبتروكيماويات.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف تقدم الاعمال في تنفيذ مشروع نظام مراقبة محطات الوقود ( ATG ) والذى يشمل تركيب أجهزة قياس آلية على خزانات الوقود بمحطات تموين وخدمة السيارات ترتبط آلياً بالمركز الرئيس لكل شركة تسويق تتبع لها المحطات ومركزياً بغرفة عمليات الوزارة وهيئة البترول بما يحقق احكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية وضماناً لجودتها الى جانب التعرف لحظياً على موقف توافر الوقود في كل محطات التموين بمختلف مناطق الجمهورية .

وزيرة التخطيط: 14٪ من موازنة الدولة العامة مخصصة مباشرة لدعم المرأة

شاركت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى الحدث الجانبى "التقدم بشأن أهدف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية وعلاقته بفيروس كورونا"، والذى ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا ESCWA؛ وذلك على هامش المنتدى السياسى رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة للأمم المتحدة 2020 الذى ينعقد فى الفترة من 7 إلى 16 يوليو الجارى على أن تتضمن الأيام الثلاثة الأخيرة الجلسات الوزارية.

وخلال الجلسة قالت د. هالة السعيد أن "رؤية مصر 2030" هى النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التى تم تصميمها بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، مشيرة إلى أن مصر اتخذت على مدى الأعوام الستة الماضية سياسات وتدابير ومبادرات عملت على استقرار الاقتصاد بحيث يكون قادرًا على مواجهة الصدمات الخارجية بما فى ذلك أزمة فيروس كورونا وتفاقم التحديات الإقليمية.

"قطاع الأعمال": توقيع عقد إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة بـ780 مليونا

وقعت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس عقد إنشاء مصنع غزل (1) الجديد بشركة مصر للغزل والنسيح بالمحلة الكبرى، والذي يعد أكبر مصنع غزل على مستوى العالمن وذلك في إطار تنفيذ خطة التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام،

يقام المصنع على مساحة حوالي 62500 متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل / يوم.

الرقابة على الصادرات: وقف تعليق سريان البطاقات الاستيرادية والتصديرية المنتهية 18 مارس 2050

قررت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وقف فترة تعليق سريان جميع البطاقات الاستيرادية والتصديرية التي انتهت اعتبارا من 18 مارس الماضي.

وخاطبت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات مصلحة الجمارك بانتهاء فترة التعليق الخاصة بسريان جميع البطاقات الاستيرادية والتصديرية وسجل بطاقة احتياجات ومستلزمات الانتاج التي انتهت اعتبارا من 18 مارس الماضي.

البورصة المصرية حمراء بآخر جلسات الأسبوع..ورأس المال أقل من 600 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط عمليات جني أرباح على معظم الأسهم، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 11.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 596.766 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 10957 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.24% ليغلق عند مستوى 1790 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 12737 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 4197 نقطة.

تباين أسعار العملات اليوم الخميس أمام الجنيه المصرى.. والريال يسجل 4.17 بالأهلى

تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 9-7-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى التعاملات الصباحية مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

انخفض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى في بعض البنوك العاملة فى مصر، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وسجل 15.99 جنيه للشراء، 16.09 جنيه للبيع ، مقابل سعره أمس 16.01 جنيه للشراء، 16.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.11 جنيه للشراء، 18.29 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.01 جنيه للشراء، و18.17 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.15 جنيه للشراء، 20.34 جنيه للبيع مقابل 20.07 جنيه للشراء، 20.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.17 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 49.50 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع مقابل 49.56 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

تراجع طفيف فى أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 803 جنيهات للجرام

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر، من عند أعلي مستويات قياسية، إذ هبط الذهب جنيه واحد فقط ليسجل 803 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك مع هبوط محدود فى الأسعار العالمية للمعدن النفيس بتراجعه 4 دولارات لتسجل الأوقية 1809 دولار

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 688 جنيه.

عيار 21 : 803 جنيهات.

عيار 24 : 817 جنيه.

الجنيه الذهب : 6424 جنيها.

السعر العالمي : 1809 دولار.