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إنشاء 415 مدرسة بالشرقية بينهم المتفوقين واليابانية فى 6 سنوات تكلفة 2 مليار

الخميس، 09 يوليه 2020 06:00 ص
إنشاء 415 مدرسة بالشرقية بينهم المتفوقين واليابانية فى 6 سنوات تكلفة 2 مليار مدارس الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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حققت محافظة الشرقية، إنجاز خلال 6 سنوات ماضية، فى مجال إنشاء وتطوير مدارس، لتوفير مكان لائق وأدامى للتعلم فيه، وذلك فى إطار إهتمام الدولة بقطاع التعليم، من خلال التوسع فى إنشاء صروح تعليمية جديدة للمساهمة فى الإرتقاء بالمنظومة التعليمية، وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة والمشاركة فى بناء مستقبل مصر الجديدة التى نحلم بها .

وتم إنشاء وتجهيز 415 مدرسة، بإجمالى عدد فصول 6446 فصل بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 5 إدارات تعليمية بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه .

بينهم 4 مدارس بنظام التعليم الحديث ( يابانية – متفوقين ) لإضافة 112 فصل دراسى وبتكلفة 145 مليون جنيه، رتشمل إنشاء 4 مدارس يابانية تضم 94 فصل بتكلفة 88 مليون جنيه ، ومدرسة للمتفوقين تضم 18 فصل بتكلفة 57 مليون جنيه.

خلال الخطة الإستثمارية 2014 - 2015 تم إنشاء 46 مدرسة تضم 543 فصل بتكلفة 105 مليون جنيه وخلال الخطة، وفى 2015 - 2016 تم إنشاء 62 مدرسة تضم 867 فصل بتكلفة 182 مليون جنيه، وفى 2016- 2017 تم إنشاء 82 مدرسة تضم 1032 فصل بتكلفة 249 مليون جنيه، وفى 1017- 2018 تم إنشاء 88 مدرسة تضم 1420 فصل بتكلفة 452 مليون جنيه،وتم إنشاء  إنشاء 65 مدرسة تضم 1277 فصل بتكلفة 479 مليون جنيه فى 2019-2018.

خلال الخطة الإستثمارية 2019-2020 تم إنشاء 72 مدرسة تضم 1307 فصل بتكلفة 533 مليون جنيه بإجمالى عدد 415 مدرسة تضم 6446 فصل دراسى وبتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه

وجارى إنشاء 108 مشروعات لإضافة 1869 فصل دراسى جديد بتكلفة إجمالية 919 مليون جنيه يشمل انشاء وتطوير 89 مدرسة و 4 إدارات تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لإضافة 1828 فصل دراسى جديد بتكلفة إجمالية 645 مليون جنية و 13 مدرسة بمدينة العاشر من رمضان لإضافة 521 فصل دراسى جديد وبتكلفة 230 مليون جنيه .

 

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 مدارس الشرقية

 

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مدارس الشرقية

 

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مدارس الشرقية

 

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مدارس الشرقية

 

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 مدارس الشرقية

 

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مدارس الشرقية

 

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 مدارس الشرقية

 

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مدارس الشرقية

 

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مدارس الشرقية
 
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مدارس الشرقية

 

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مدارس الشرقية

 

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مدارس الشرقية

 


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