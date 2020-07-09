اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يوليه 2020 09:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إنجاز جديد للدبلوماسية المصرية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الخميس، 09 يوليه 2020 06:31 م
إنجاز جديد للدبلوماسية المصرية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير عمر عامر
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح السفير عمر عامر سفير مصر في فيينا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في النمسا، بأن وفد مصر حقق انتصاراً دبلوماسياً جديداً بالحصول على عضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2020-2022، ما سيسمح بامتداد عضوية مصر الحالية في المجلس لعامين آخرين.

وأضاف عامر أن المجموعة الأفريقية في فيينا أقرت وبتوافق الآراء ترشيح مصر مجدداً لعضوية المجلس مقابل ترشيحات سبع دول أفريقية أخرى والتي تنازلت عن ترشحها لصالح مصر.

وأكد السفير عمر عامر أن تجديد عضوية مصر في مجلس المحافظين يعكس تقديراً للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، فضلاً عن جهودها في مجال منع الانتشار النووي، ومطالبتها المستمرة للمجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.

ومن المقرر أن يعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيُعقد خلال الفترة  من 21 إلى 25 سبتمبر 2020، قرار المجموعة الأفريقية بترشيح مصر لعضوية مجلس المحافظين للفترة 2020-2022.

تجدر الإشارة إلى أن مصر قد انضمت لعضوية الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957، وتحرص مصر منذ ذلك الحين على شغل عضوية مجلس محافظي الوكالة، وهو المجلس الذي يضم 35 عضواً يضطلعون بمسئولية صنع قرارات الوكالة في كافة المجالات ذات الصلة بالطاقة النووية.


مصر

اخبار مصر

انجاز جديد للدبلوماسيه المصريه

الوكاله الدوليه للطاقه الذريه

وزاره الخارجيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: 27 محكمة مستعدة لاستقبال مرشحى مجلس الشيوخ السبت

الوطنية للانتخابات: 27 محكمة مستعدة لاستقبال مرشحى مجلس الشيوخ السبت

السياحة: السائحون بدأوا عودتهم لبلادهم بعد قضاء أسبوع دون إصابة واحدة

السياحة: السائحون بدأوا عودتهم لبلادهم بعد قضاء أسبوع دون إصابة واحدة

فيديو.. هل الكمامات وحدها كافية للوقاية من فيروس كورونا؟.. الصحة ترد

فيديو.. هل الكمامات وحدها كافية للوقاية من فيروس كورونا؟.. الصحة ترد

أبطال The Old Guard يكشفون لـ اليوم السابع كواليس الفيلم: نتمنى جزءا ثانيا

أبطال The Old Guard يكشفون لـ اليوم السابع كواليس الفيلم: نتمنى جزءا ثانيا

القضاء على المرتزقة من الجيوش غير النظامية.. أبرز مراحل المناورة حسم 2020

القضاء على المرتزقة من الجيوش غير النظامية.. أبرز مراحل المناورة حسم 2020

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة حسم 2020 بالاتجاه الاستراتيجى الغربى

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة حسم 2020 بالاتجاه الاستراتيجى الغربى

35 قتيلا و30 مفقودا فى هجوم لمتشددين على الجيش النيجيرى

35 قتيلا و30 مفقودا فى هجوم لمتشددين على الجيش النيجيرى

خطبة الجمعة غدا من الجامع الأزهر على الهواء بدون مصلين.. "منهج الاسلام فى التعامل مع الأزمات" عنوانها.. الإمام الأكبر يختار عباس شومان خطيباً.. الشيخ على شميس قارئا للقرآن.. والتزام كامل بالضوابط الوقائية

خطبة الجمعة غدا من الجامع الأزهر على الهواء بدون مصلين.. "منهج الاسلام فى التعامل مع الأزمات" عنوانها.. الإمام الأكبر يختار عباس شومان خطيباً.. الشيخ على شميس قارئا للقرآن.. والتزام كامل بالضوابط الوقائية

المرصد السورى: تركيا أرسلت دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا

المرصد السورى: تركيا أرسلت دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا

القوات المسلحة تنفذ المناورة حسم 2020 على الاتجاه الاستراتيجى الغربى.. صور

القوات المسلحة تنفذ المناورة حسم 2020 على الاتجاه الاستراتيجى الغربى.. صور

التعليم: غدا انتهاء المدة المحددة للتقديم لـ 1 ابتدائى ورياض الأطفال 2021

التعليم: غدا انتهاء المدة المحددة للتقديم لـ 1 ابتدائى ورياض الأطفال 2021

رئيس الوزراء يكلف بعلاج سائق "التوك توك" الأمين

رئيس الوزراء يكلف بعلاج سائق "التوك توك" الأمين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة