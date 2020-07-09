إنت مبتتحرش ليه؟!.. منتخب دعم المتحرشين.. من عبد الله رشدي إلى يعقوب والحويني

كتبت: إسراء عبد القادر

قدم الزميل الإعلامى محمد دسوقى رشدى، على الصفحة الرسمية لموقع "اليوم السابع"، بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، لايف تحدث فيه عن "منتخب دعم المتحرشين"، وتحدث خلال اللايف عن شيوخ السلفيين، والدعاة الذين يبررون التحرش، ويركزون أحاديثهم عن الأسباب التي تدعو الشباب إلى التحرش، وأن ملابس الفتاة ومظهرها هو السبب الأول للتحرش بها، وكأن الفتاة أصبحت هي الجانى وليست المجنى عليها في قضية التحرش.

وهاجم الزميل محمد دسوقى رشدى عددا من الشيوخ الذين ظهروا خلال الفترة الأخيرة يتحدثون عن أسباب التحرش، سواء عن طريق الفيديوهات، والبرامج التي يقدمونها، أو عن طريق كتابة البوستات على فيس بوك تعليقًا على قضية التحرش وجوانبها، ولعل أبرزهم محمد حسين يعقوب، والحوينى، وياسر برهامى، والداعية الأكثر إثارة للجدل عبد الله رشدى.

وسلط دسوقى رشدى الضوء خلال اللايف على المبررات التي يبرزها هؤلاء الشيوخ خلال فيديوهاتهم وأحاديثهم مما يعتبر دعوة صريحة للتحرش، دون لوم الشاب على ما يقوم به.