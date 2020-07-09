إغلاق 5 محلات ببنى سويف خالفت مواعيد الحظر

بنى سويف أيمن لطفى

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف 5 محال تجارية متنوعة الأنشطة إغلاقا كاملا، مساء أمس الأربعاء، لمخالفتها قرارات الحكومة، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، و تنفيذا لتعليمات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

وأشار بيان إلى أن حملة يقودها اللواء دكتور محمود ضياء الدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بمشاركة نائبيه ناجي خليل وعبد الحي سيد، وكذلك مساعده محمد رياض، والمهندس مصطفى فتح الباب مدير شؤون المناطق، والمهندس عبدالعزيز مسلم مدير الإدارة الهندسية ورؤساء المناطق، وفني الاشغال ومسئول رخص المحلات_ تفقدت بعض المناطق بمدينة بني سويف العاصمة للاطمئنان إلي إلتزام المحلات والكافيهات والمقاهي بمواعيد الغلق والتأكد من عدم وجود " شيش" والالتزام بالشروط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتبين وجود خمسة محلات، تمارس أعمالها خلال مواعيد الغلق، فتم تشميعه بالإضافة إلي رفع الاشغالات من أمام 7 محلات، وتحفظت الحملة على الإشغالات وحررت المحاضر اللازمة للمخالفين.

وتواصل الوحدات المحلية بالمدن والمراكز السبع الإدارية حملاتها المكثفة، التى أمر بتنفيذها الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف بالتنسيق مع الجهات الأمنية، في إطار قرارات الحكومة الخاصة بغلق بعض المحال العامة والأنشطة التجارية خلال مواعيد محددة، لمواجهة عدوى فيروس كورونا، وكذلك تكثيف الحملات على الأسواق لتحقيق الانضباط بها، ومواجهة كافة صور الغش التجارى ومحاولات احتكار السلع الأساسية والتى يتزايد عليها الطلب فى الفترة الحالية، كالمطهرات والكمامات وغيرها من مستلزمات التعقيم والوقاية الشخصية.



