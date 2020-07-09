اليوم السابع
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إصابات كورونا فى البرازيل تتجاوز 1.7 مليون ووفياتها تقارب 68ألفا

الخميس، 09 يوليه 2020 12:02 ص
إصابات كورونا فى البرازيل تتجاوز 1.7 مليون ووفياتها تقارب 68ألفا كورونا
رويترز

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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن مجمل الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 1.7 مليون، اليوم الأربعاء، وأن وفياتها بلغت إجمالا 67964.

وأظهرت بيانات الوزارة أنه جرى رصد 44571 إصابة جديدة و1223 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

 


كورونا

فيروس كورونا

البرازيل

فيروس

وفيات كورونا

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