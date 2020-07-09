إصابات كورونا فى البرازيل تتجاوز 1.7 مليون ووفياتها تقارب 68ألفا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن مجمل الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 1.7 مليون، اليوم الأربعاء، وأن وفياتها بلغت إجمالا 67964.
وأظهرت بيانات الوزارة أنه جرى رصد 44571 إصابة جديدة و1223 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن مجمل الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 1.7 مليون، اليوم الأربعاء، وأن وفياتها بلغت إجمالا 67964.
وأظهرت بيانات الوزارة أنه جرى رصد 44571 إصابة جديدة و1223 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
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