اليوم السابع
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أمن أسوان يرصد 261 مخالفة مرورية وضبط سائقين يتعاطون المخدرات

الخميس، 09 يوليه 2020 08:22 م
أمن أسوان يرصد 261 مخالفة مرورية وضبط سائقين يتعاطون المخدرات حمله مروريه
أسوان - صلاح المسن

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نظمت مديرية أمن أسوان  اليوم ، حملة مرورية  على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان  لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة  عن تحرير نحو 261 مخالفة مرورية متنوعة ، وتم  ضبط  دراجات  بخارية بدون تراخيص ولوحات، كما تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 31 مخالفة  تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفوري في 34 مخالفة، وتحرير 58 مخالفة غرامة ونش، وعدم قبول التصالح في 44 مخالفة كما أسفرت الحملة عن تحرير 91 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 )  قائد سيارة سيارة بكمين أبو سمبل - دائرة قسم شرطة أول اسوان أسوان.أسفر الفحص عن ضبط  ( 2 ) حالة إيجابية لتعاطي مخدر الحشيش والبانجو والأفيون.

كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية والحملات المكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

كما وجهت إدارة مباحث التموين بأسوان ،  حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل . حيث تم ضبط  13 قضية تموينية  شملت 4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي.و (3) قضايا مخالفات المخابز البلدية وقد أسفرت جهود الحملة التموينية عن ضبط  6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار.  

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى الاستمرار فى القيام بحملات مماثله على الأسواق بالمراكز والأقسام بمحافظة أسوان لضبط عملية البيع والشراء والتأكد من سلامة المنتجات .

 

 

 


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