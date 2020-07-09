اليوم السابع
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الخميس، 09 يوليه 2020 10:14 ص
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أسهم أوروبا ترتفع بعد توقعات مطمئنة من ساب للبرمجيات

الخميس، 09 يوليه 2020 10:12 ص
أسهم أوروبا ترتفع بعد توقعات مطمئنة من ساب للبرمجيات اسهم - صورة أرشيفية
رويترز

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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس بعدما ألمحت شركة ساب للبرمجيات إلى تعافي أنشطتها من الضرر الناجم عن جائحة كورونا فيما عزز تفاؤل بشأن انتعاش الاقتصاد الصيني البورصة الألمانية لتحقق أداء أفضل من سائر السوق.

وارتفع المؤشر ستوكس للأسهم الأوروبية الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة في المعاملات المبكرة.

وقفز سهم ساب 6.5 بالمئة بعدما أكدت المجموعة الألمانية توقعاتها للعام بأكمله وقالت إن نشاط الأعمال تحسن تدريجيا في الربع الثاني من العام من تأثيرات إجراءات العزل العام العالمية.

وزاد سهم باندورا الدنمركية 1.2 بالمئة بعدما رفعت توقعاتها لأرباح الربع الثاني، وقالت إن المستهلكين عادوا للتسوق أسرع من المتوقع.

وصعدت أسهم شركات التعدين والسلع الفاخرة والسيارات المنكشفة على الصين مدعومة بصعود أسهم بورصة شنجهاي لليوم الثامن على التوالي بفضل آمال حيال انتعاش أسرع في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

وفاق أداء الأسهم المدرجة في فرانكفورت بقية الأسهم الأوروبية حيث قفزت 0.9 بالمئة بعدما كشفت بيانات أن الصادرات الألمانية تعافت في مايو بدعم من رفع إجراءات العزل العام.

 


الأسهم الأوروبية

الاقتصاد الصينى

شركات التعدين

فرانكفورت

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