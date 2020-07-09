اليوم السابع
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أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 800 جنيه للجرام

الخميس، 09 يوليه 2020 07:08 م
أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 800 جنيه للجرام سبائك ذهب
كتب إسلام سعيد

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تراجعت أسعار الذهب مساء الخميس في مصر، بقيمة 3 جنيهات، وذلك بعد أن هبط الذهب جنيه واحد فقط صباح اليوم، ويسجل جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، 800 جنيه للجرام، وذلك على خلفية تراجع أوقية الذهب لادني من 1800 دولار للأوقية.
 
 
أسعار الذهب اليوم
 
عيار 18 : 685 جنيها
 
عيار 21 : 800 جنيهات
 
عيار 24 : 914 جنيها
 
الجنيه الذهب : 6400 جنيه
 
السعر العالمي : 1799 دولار
 
 
 
وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا للسمسرة، إن المتعاملين في حالة من الإرهاق نوعا ما بعد أن تخطى المعدن مستوى 1800 دولار ”لكن لا يبدو أن أحدا متلهف على التخلي عن هذه التداولات بعد“، مضيفا: ”الذهب يبدو متجها للارتفاع بشدة سواء في الأمد القصير أو الطويل... لديه ما يكفي من المحفزات لكي يذهب إلى مستوى قياسي قبل نهاية العام“.
 
وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 12 مليون حالة يوم الأربعاء، مع ما يزيد عن نصف مليون حالة وفاة.
 
وفي إبقاء على المخاوف من التداعيات الاقتصادية للجائحة، أشار مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأربعاء إلى أن التعافي في أكبر اقتصاد في العالم ربما يتعثر.
 
في غضون ذلك، تعهد وزير المالية البريطاني بمبلغ إضافي قدره 38 مليار دولار لتفادي أزمة بطالة.
 
ويميل التحفيز إلى دعم الذهب، الذي يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1926.67 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 844.39 دولار، وربحت الفضة 0.3 بالمئة إلى 18.83 دولار.
 
 
 
 

أسعار الذهب

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الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

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جرام الذهب

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