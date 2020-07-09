أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 800 جنيه للجرام

كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب مساء الخميس في مصر، بقيمة 3 جنيهات، وذلك بعد أن هبط الذهب جنيه واحد فقط صباح اليوم، ويسجل جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، 800 جنيه للجرام، وذلك على خلفية تراجع أوقية الذهب لادني من 1800 دولار للأوقية.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 : 685 جنيها

عيار 21 : 800 جنيهات

عيار 24 : 914 جنيها

الجنيه الذهب : 6400 جنيه

السعر العالمي : 1799 دولار

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا للسمسرة، إن المتعاملين في حالة من الإرهاق نوعا ما بعد أن تخطى المعدن مستوى 1800 دولار ”لكن لا يبدو أن أحدا متلهف على التخلي عن هذه التداولات بعد“، مضيفا: ”الذهب يبدو متجها للارتفاع بشدة سواء في الأمد القصير أو الطويل... لديه ما يكفي من المحفزات لكي يذهب إلى مستوى قياسي قبل نهاية العام“.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 12 مليون حالة يوم الأربعاء، مع ما يزيد عن نصف مليون حالة وفاة.

وفي إبقاء على المخاوف من التداعيات الاقتصادية للجائحة، أشار مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأربعاء إلى أن التعافي في أكبر اقتصاد في العالم ربما يتعثر.

في غضون ذلك، تعهد وزير المالية البريطاني بمبلغ إضافي قدره 38 مليار دولار لتفادي أزمة بطالة.

ويميل التحفيز إلى دعم الذهب، الذي يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1926.67 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 844.39 دولار، وربحت الفضة 0.3 بالمئة إلى 18.83 دولار.