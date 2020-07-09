أسعار أضاحى العيد بالأسواق.. اللحم البقرى بـ50 جنيها والخروف بـ3000 جنيه

كتب عز النوبى

ينشر"اليوم السابع"، أسعار أضاحى العيد بالأسواق، وأسباب تراجع الإقبال عن شراء الأضحية خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، بناء على تصريحات حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين، والأسعار كالآتى:

- أسعار كيلو اللحم البقرى القائم ما بين 50 إلى 55 جنيها.

- كيلو اللحم الجاموسى بين 40 إلى 45 جنيها.

- الماعز والأغنام بين 55 إلى 60 جنيها.

- تراوحت أسعار اللحوم المذبوحة، ما بين 110 إلى 120 جنيها للكيلو.

- الإقبال على شراء الماعز والأغنام أكثر من معدلات شراء الماشية لرغبة من المواطنين فى ترشيد الاستهلاك لقلة الدخل.

- ثمن خروف العيد يتراوح ما بين 3000 إلى 5000 جنيه تقريبا حسب الوزن والنوع.

- يتراوح سعر "عجل الأضحية" ما بين 18000 إلى 30000 تقريبا.

كان حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، قال فى بيان له الأربعاء، إنه قام بجوله فى أحد أسواق بيع الأضاحى بمحافظة الجيزة للوقوف على أسباب ضعف الإقبال على شراء الأضاحى، لافتا إلى أن أهم الأسباب التى أدت إلى تراجع الإقبال على شراء الأضاحى عن مثيله فى الموسم الماضى مع اقتراب عيد الأضحى المبارك والذى يعتبره مربى الأنعام والتجار أهم المواسم بالنسبة لهم، انخفاض القوة الشرائية للمواطنين لتدنى الأحوال الاقتصادية لهم وقلة الدخول بعد توقف معظم الأعمال جراء الإجراءات الاحترازية التى اتخذت لمنع انتشار وباء كورونا، وارتباك حركة البيع والشراء.

وأضاف أبو صدام، أن غلق الأسواق لفترة كبيرة وزيادة عدد المربين الراغبين فى التخلص من مواشيهم بالبيع مع قرب قدوم عيد الأضحى المبارك لارتفاع تكلفة التربية وارتفاع أسعار الأعلاف، مع حرص الحكومة على توفير اللحوم الحية بكميات كبيره لمنع ارتفاع الأسعار أدى لكثرة المعروض من اللحوم الحية والمذبوحة، مع قلة الطلب على شرائها انخفضت أسعار اللحوم الحية واستقرت نسبيا أسعار اللحوم المذبوحة.