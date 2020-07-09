أخبار البورصة اليوم الخميس 9-7-2020

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس 9-7-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط عمليات جني أرباح على معظم الأسهم، وسط أحجام تداول مليارية، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 11.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 596.766 مليار جنيه.

إيقاف تداول 73 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 73 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم العبور للاستثمار العقاري، العامة لصناعة الورق-راكتا، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الدولية للمحاصيل الزراعية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الإسماعيلية مصر للدواجن، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، شركة النصر للأعمال المدنية، العبوات الطبية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، اودن للاستثمارات المالية، الحديد والصلب المصرية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، اسيك للتعدين-اسكوم، العربية للمحابس، الألومنيوم العربية، العامة لمنتجات الخزف والصيني، بلتون المالية القابضة، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، المنصورة للدواجن، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، العربية لحليج الأقطان، الشمس للإسكان والتعمير.

وتم أيضاً إيقاف تداول أسهم؛ سماد مصر (ايجيفرت)، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الملتقى العربى للاستثمارات، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، القناة للتوكيلات الملاحية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، جلاكسو سميثكلاين، عبور لاند للصناعات الغذائية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، رواد السياحة-رواد، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، العربية للصناعات الهندسية، مجموعة عامر القابضة، مصر لصناعة الكيماويات، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، بنك قناة السويس، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المصرية للدواجن، العربية للأسمنت، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، القاهرة للدواجن، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الأهرام للطباعة والتغليف، إيديتا للصناعات الغذائية.

البورصة تخسر 11.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط عمليات جني أرباح على معظم الأسهم، وسط أحجام تداول مليارية، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 11.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 596.766 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 501.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.7 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.51% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.54%، والعرب على 3.95% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.48% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.51%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 36.9 مليون جنيه، 55 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 27.6 مليون جنيه، 738.9 ألف سهم، 37.4 مليون جنيه، 26.2 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 10957 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.24% ليغلق عند مستوى 1790 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 12737 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 4197 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 1477 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.73% ليغلق عند مستوى 2289 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 717 نقطة.

وصعدت أسهم 15 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 150 شركة، ولم تتغير مستويات 18 شركة. قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة اليوم، توقيع التزام مالي على شركة نايل سيتي قدره 25 ألف جنيه يسدد خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة وذلك لمخالفة الشركة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.